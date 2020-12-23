Презентація підсумків проєкту «Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?»
Організатори: Міністерство культури та інформаційної політики України; ВГО «ІКОМ України».
Учасники: Світлана Фоменко - заступниця міністра з питань європейської інтеграції; Яна Баринова - радниця міністра культури та інформаційної політики України; Катерина Чуєва - президентка «ІКОМ України»; Анастасія Чередниченко - віцепрезидентка «ІКОМ України», керівниця проєкту «Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?».
Коротко. Учасники пресконференції представлять плани щодо впровадження результатів проєкту в межах співпраці «ІКОМ України» і Міністерства культури та інформаційної політики України.
Захід проходитиме за підтримки Українського культурного фонду.
У межах проєкту «Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?» була проведена верифікація системи показників ефективності в музейній галузі України, насамперед, з метою виявлення критеріїв, що втратили актуальність, критично обмежують можливість ефективної роботи та розвитку сучасних музейних інституцій. Дослідження базувалося на аналізі української нормативної бази, вивченні зарубіжного досвіду та профільних міжнародних стандартів, а також фахових відгуках представників музейної спільноти.
Для досягнення стабільного результату Міністерство культури та інформаційної політики України й ВГО «ІКОМ України» домовилися щодо проведення спільної роботи з впровадження напрацьованих результатів проєкту та подальших кроків зі зміни системи критеріїв ефективної діяльності музеїв.
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