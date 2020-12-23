Презентація підсумків проєкту «Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?»

23 грудня, 13:00 - пресконференція, присвячена презентації підсумків проєкту «Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?»

Організатори: Міністерство культури та інформаційної політики України; ВГО «ІКОМ України».

Учасники: Світлана Фоменко - заступниця міністра з питань європейської інтеграції; Яна Баринова - радниця міністра культури та інформаційної політики України; Катерина Чуєва - президентка «ІКОМ України»; Анастасія Чередниченко - віцепрезидентка «ІКОМ України», керівниця проєкту «Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?».

Коротко. Учасники пресконференції представлять плани щодо впровадження результатів проєкту в межах співпраці «ІКОМ України» і Міністерства культури та інформаційної політики України.

Захід проходитиме за підтримки Українського культурного фонду.

У межах проєкту «Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?» була проведена верифікація системи показників ефективності в музейній галузі України, насамперед, з метою виявлення критеріїв, що втратили актуальність, критично обмежують можливість ефективної роботи та розвитку сучасних музейних інституцій. Дослідження базувалося на аналізі української нормативної бази, вивченні зарубіжного досвіду та профільних міжнародних стандартів, а також фахових відгуках представників музейної спільноти.

Для досягнення стабільного результату Міністерство культури та інформаційної політики України й ВГО «ІКОМ України» домовилися щодо проведення спільної роботи з впровадження напрацьованих результатів проєкту та подальших кроків зі зміни системи критеріїв ефективної діяльності музеїв.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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