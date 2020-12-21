21 грудня, 14:00 - презентація нового освітнього продукту – методичного посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників»

Організатор: Центр громадянської просвіти «Альменда».

Учасники: Марія Суляліна - координаторка Дому прав людини «Крим»; Олександр Войтенко - експерт програми «Розуміємо права людини», співавтор посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» (Zoom); Олег Охредько - експерт Центру громадянської просвіти «Альменда», співавтор посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» (Zoom); Роман Мартиновський - експерт Регіонального центру прав людини (Zoom); Людмила Янкіна - керівниця стратегічного напрямку із захисту правозахисників та громадських активістів Центру прав людини ZMINA; Ольга Решетилова - менеджер проєктів на підтримку та захисту громадянського суспільства Української Гельсінської спілки з прав людини; Сергій Буров - директор «Освітнього дому прав людини в Чернігові» (Zoom); Валентина Потапова - координатор освітнього напрямку УГСПЛ, голова ЦГП «Альменда», співавторка посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників»; Володимир Чекригін - заступник голови правління Кримської правозахисної групи; Андрій Кінаш - член правління ГО «Март», тренер вебінарів по посібнику «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» (Zoom); Гульнара Абдулгазієва - проєктна менеджерка GoGlobal, модераторка.

Програма заходу:

Презентація методичного посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників».

Чому освіта в напрямку захисту правозахисників актуальна в сучасній Україні?

Як освіта молоді в сфері захисту правозахисників може посилити солідарність з ними на національному рівні?

Коротко. Посібник розроблено для проведення онлайн-семінарів щодо посилення солідарності на національному рівні в сфері підтримки та захисту правозахисників та активістів. Основою посібника є особисті історії правозахисників з Криму, Донецькою та Луганської областей, які вимушені були залишити свої домівки через свою активну діяльність.

Видання посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» та проведення даного заходу стало можливе завдяки підтримці Фундації домів прав людини.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

У Києві презентували онлайн-посібник для правозахисників

У Києві презентували освітній методичний онлайн-посібник для правозахисників.

Онлайн-посібник «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» представили в Укрінформі його учасники.

«Посилення переслідувань правозахисників, збільшення нападів та загроз, з якими вони зіштовхуються, викликає тривогу. І саме ця тривога стала причиною розуміння потреби у солідарності з правозахисним рухом з боку суспільства і насамперед молоді. Так з’явилася ідея достукатися до молоді, донести ідею – хто такі правозахисники, чим вони займаються, чому вони корисні для кожного з нас і донести розуміння того, що виявляючи солідарність з правозахисниками, ми посилюємо їхній вплив на негативні прояви держави щодо гарантій прав людини», - зазначив експерт програми «Розуміємо права людини», співавтор посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» Олександр Войтенко

Посібник складається з трьох частин: хто такі правозахисники і чим вони займаються, міжнародні інструменти захисту правозахисників та онлайн-інструменти, які дозволяють провести заняття у форматі вебінарів.

Експерт Центру громадянської просвіти «Альменда», співавтор посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» Олег Охредько розповів, що через те, що сьогодні багато активностей перенесено в онлайн, і було вирішено створити саме онлайн-посібник.

«Коронавірус швидко увірвався в наше життя і перемістив усе у віртуальний світ. І тому, коли ми створювали цей посібник, розуміли, що більша частина матеріалів буде використовуватися в цьому віртуальному світі. Ми не намагалися охопити всі можливі інструменти, а лише найбільш популярні і запропонували практичні кроки, як їх використати. Як використати можливості Zoom, об'єднувати в групи, демонструвати екран, використати Mentimeter для опитування і зворотнього результату тощо», - зазначив Охредько.

Керівник стратегічного напрямку із захисту правозахисників та громадських активістів Центру прав людини ZMINA Людмила Янкіна зазначила, що в Україні правозахисниками частіше стають люди не з юридичною освітою, а за покликом, і їх треба навчати.

«Будь-яка освітня діяльність для активістів і правозахисників є однозначно потрібною. Це перевірено роками нашої роботи з ними. В Україні, на відміну від країн сталої демократії, правозахисниками й активістами стають не люди з юридичною освітою, а люди, які прийшли в правозахист від потреби. Але більшість із них, не маючи правової освіти, не мають базових знань – як подати заяву в поліцію, оскаржити дії слідчого, написати заяву слідчому судді, оскаржити дії поліції і звернутися до прокуратури», - наголосила Янкіна.

За її словами, у 2020 році зафіксовано 94 випадки нападів на активістів, дискредитаційних кампаній, пошкодження майна тощо. Найбільше потерпають антикорупційні та екологічні активісти, ті, які борються з чорними забудовниками та ЛГБТ-активісти. Міста-лідери щодо утисків активістів – Київ та Одеса.

Тим часом менеджер проєктів на підтримку та захист громадянського суспільства Української Гельсінської спілки з прав людини Ольга Решетилова вважає освітні курси особливо потрібними для активістів у регіонах, а тим більше за умов карантинних обмежень.

«У Києві легше, де є доступ до органів влади, міжнародних організацій. Людям, які проявляють свою громадянську позицію в регіонах, набагато важче в цьому сенсі. Організації в регіонах мають багато енергії, але не мають комунікаційної стратегії, щоб донести широкому загалу й ЗМІ так, щоб їх почули. А в умовах пандемії ми змушені згорнути чимало своїх публічних активностей, довелося вчитися переходити в онлайн і дуже не вистачало таких посібників, які б розповіли покроково, що і як ми могли б зробити», - зазначила Решетилова.

Автори проєкту зазначають, що їхній посібник розроблено для проведення онлайн-семінарів щодо посилення солідарності на національному рівні в сфері підтримки та захисту правозахисників та активістів. Основою посібника є особисті історії правозахисників із Криму, Донецької та Луганської областей, які вимушені були залишити домівки через свою активну діяльність.

Видання посібника «Розуміючи принципи та стандарти захисту правозахисників» і проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці Фундації домів прав людини.

Відео:

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