24 грудня, 14:00 - міжнародний круглий стіл на тему: «Пропагандистські провали РФ у 2020 році»

Організатор: Міжнародний центр протидії російській пропаганді (ІC CRP).

До участі запрошені: Фуад Алієв - журналіст (Азербайджан); Павлюк Биковський - медіаексперт, аналітик проєкта Media IQ (Білорусь); Іраклі Варшаломідзе - експерт Міжнародного центру протидії російській пропаганді (Грузія); Едуард Мельников (Eduard Melnikau) - Професор Європейського Гуманітарного університету (Вільнюс); Дмитро Громаков - керівник дослідницьких проєктів Центру соціального інжинірингу «Розпізнавання та аналіз несистемних дій» (RAND); Ганна Гопко - державний діяч, ексголова парламентського комітету із закордонних справ; Олексій Нікіфоров - речник Сил спеціальних операцій Збройних сил України; Стасіс Каушиніс - директор Фонду сприяння захисту громадян (Литва); Єрмєк Наримбай - політолог (Казахстан); Андрій Поротніков - керівник аналітичного центру Belarus Security Blog (Білорусь); Альона Романюк - головна редакторка інформаційної кампанії «По той бік новин», керівниця ініціативи «По той бік пандемії»; Юрій Кочевенко - директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, модератор.

Теми до обговорення. Російська пропаганда у 2020 році:

- Звинувачення Польщі та країн Балтії у розв'язанні Другої світової війни.

- Намагання посіяти паніку та розбрат в Європі на фоні пандемії COVID-19.

- Російський «гуманітарний конвой» до Італії.

- Інформаційні десанти кремлівських пропагандистів у Білорусі і Карабаху.

- Вибори у США.

- Які причини зниження ефективності російської пропаганди в Україні ?

Довідково. Міжнародний центр протидії російській пропаганді - це неурядова організація, метою якої є об'єднання міжнародних зусиль з протидії кремлівській інформаційній агресії. Команду Центру складають фахівці з комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, дипломати, журналісти, добровольці з України, Грузії, Литви, Латвії, Польщі, Білорусі та інших країн.

Акредитація представників ЗМІ: editor.vib@gmail.com

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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