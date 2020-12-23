Онлайн-презентація спеціальної доповіді «Вплив пандемії COVID-19 на ромську громаду в Україні»

23 грудня об 11:00 відбудеться онлайн-презентація спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на тему: «Вплив пандемії COVID-19 на ромську громаду в Україні».

До участі запрошені: народні депутати України, члени Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, міжнародні та національні експерти у галузі захисту прав національних меншин, а також представники громадських організацій.

У спеціальній доповіді Уповноваженого ВРУ з прав людини відображені результати моніторингу дотримання прав і свобод представників ромської національної меншини в умовах пандемії COVID-19.

Документ підготовлено у співпраці з Офісом Ради Європи в Україні та Міжнародною благодійною організацією «Ромський жіночий фонд «Чіріклі».

Пряма трансляція заходу:

https://www.facebook.com/

https://www.youtube.com/

Робочі мови презентації - українська, англійська, сурдопереклад.