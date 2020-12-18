18 грудня, 12:00 - круглий стіл на тему: “Переслідування з політичних і релігійних мотивів на окупованих територіях. Шляхи впливу та вирішення проблеми”

Організатори: Громадська організація «Всеукраїнський рух сімей полонених «Повернення додому»; Союз матерів «Всеукраїнське громадське об’єднання матерів та родичів учасників АТО «Берегиня»»; Центр громадянських свобод.

До участі запрошені: Оксана Бельська - представник МОУ; Наталія Зарецька - представник Офісу Президента; Олена Сугак - мати військовополоненого Руслана Сугака, 40 БТрО "Кривбас"; Лідія Місюренко - мати полоненого волонтера Бориса Місюренко; Тетяна Матюшенко - дружина цивільного заручника Валерія Матюшенко; Юрій Малашко - виконуючий обов'язки АТЦ при СБУ; Юлія Полєхіна - представниця правозахистної групи "СІЧ"; Олег Котенко - представник ГО "Патріот"; Алла Макух - керівник ГО "Берегиня"; Ізабелла Пєх - донька цивільної заручниці Олени Пєх; Павло Віговський - батько політв'язня Валентина Віговського; Олександра Матвійчук – голова Центру громадянських свобод, модератор.

Коротко. Як повідомляють організатори, життя та гідність людини є найважливішою цінністю для держави, тому у вирішенні гуманітарних питань не допустимі політичні маніпуляції. Питання цінностей та віри мають бути ключовими, у тому числі в процесі суспільної дискусії. А процеси, які спрямовані на повернення українських громадян, мають спиратися на норми українського законодавства та міжнародного гуманітарного права.

Акредитація представників ЗМІ за тел.: 095-642-02-15; 098-256-22-12.

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

В Офісі Президента запропонували родинам полонених розробити спільну дорожню карту

В Офісі Президента готові зустрітися з родичами українських полонених, утримуваних на окупованих територіях, і розробити спільну дорожню карту щодо їхнього звільнення.

Про це заявила представниця Офісу Президента Наталія Зарецька під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Переслідування з політичних і релігійних мотивів на окупованих територіях. Шляхи впливу та вирішення проблеми».

«Є чітке розуміння того, що держава може забезпечити станом на сьогодні. Давайте його синхронізуємо з вашим запитом, очікуваннями і проблемами. Просила б вас підготувати два переліки – що ви очікуєте від держави і з якими проблемами ви стикаєтеся. Будемо готові до зустрічі з переліком заходів, які, на нашу думку, можуть бути надані державою», - сказала Зарецька.

Вона назвала це спільною для громадських організацій і держави дорожньою картою щодо звільнення українських громадян, утримуваних на окупованих територіях.

«Я бачу гарні перспективи напрацювання єдиної дорожньої карти спільних дій представників державних органів, громадських організацій. Ми зустрічаємося, разом плануємо, визначаємо цілі, а потім разом ці дії здійснюємо кожен на своєму напрямку. Пропоную всім учасникам взяти участь у плануванні такої спільної дорожньої карти, гарантую вам відкритість і постійну взаємодію і прошу налаштуватись на системну роботу», - сказала Зарецька.

При цьому вона наголосила на однаковому ставленні України до усіх категорій своїх громадян, позбавлених свободи на окупованих територіях.

«Абсолютна рівність прав усіх категорій громадян, позбавлених свободи – військовослужбовців, політичних в’язнів, заручників, позбавлених волі за релігійними мотивами. В кожного з них своя причина, своя історія, кожен з них потерпає по-своєму, але їхня рівність прав, як громадян України, є абсолютна. Держава вживає максимальних заходів, щоб усі ці категорії громадян було повернуто, і немає жодних пріоритетів. І робота по всіх категріях ведеться параллельно», - запевнила Зарецька.

Водночас вона нагадала, що в кожного з утримуваних на окупованих територіях українських громадян є свій правовий статус, який враховується при взаємному обміні полоненими.

Представниця Офісу Президента була учасницею заходу, який організували: Громадська організація «Всеукраїнський рух сімей полонених «Повернення додому»; Союз матерів «Всеукраїнське громадське об’єднання матерів та родичів учасників АТО «Берегиня»»; Центр громадянських свобод.

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