17 грудня, 17:00 - круглий стіл на тему: «НАДУ при Президентові України: французький, американський чи український шлях розвитку?»

Організатор: Національна академія державного управління при Президентові України.

Учасники: Олександр Пухкал - голова первинної профспілкової організації НАДУ, доктор наук з державного управління, професор, державний службовець 1-го рангу; Юрій Андрійчук - голова Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад; Олена Бойко - народний депутат 8-го скликання, кандидат наук з державного управління (Zoom); Сергій Замідра - заступник голови Всеукраїнської асоціації громад, випускник НАДУ 2015 року; Микола Іжа - директор Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (Zoom); Наталія Плахотнюк - завідувач кафедри державознавства і права НАДУ при Президентові України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України; Сергій Серьогін - директор Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (Zoom); Володимир Удовиченко - президент ВГО «Клуб мерів», представник України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи (1994-2015 роки); Юрій Мельник - завідувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України, кандидат юридичних наук, модератор.

Питання до обговорення:

Актуальні питання підготовки управлінських кадрів в умовах децентралізації.

Загрози руйнування та можливості розвитку системи професійного навчання керівного складу публічних службовців.

Місія НАДУ при Президентові України у державотворчих процесах.

Зарубіжний досвід підготовки публічно-управлінських кадрів.

Перспективи функціонування НАДУ при Президентові України.

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У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

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Підсумкові матеріали:

Передача НАДУ до сфери управління МОН зруйнує систему підготовки держслужбовців - НАДУ

Передача Національної академії державного управління при Президентові України до сфери управління Міністерства освіти та науки зруйнує систему професійного навчання керівного складу публічних службовців.

На цьому наголосили представники НАДУ на круглому столі в Укрінформі.

«Є ідея поділу Академії на 5 частин: київську частину приєднати до КНУ ім. Тараса Шевченка, інші регіональні інститути у Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові приєднати до місцевих класичних багатопрофільних університетів, як структурні підрозділи. Це створює загрозу руйнації системи підготовки й підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. В умовах реформи децентралізації, яка сьогодні є однією з найуспішніших у країні, в умовах децентралізації всієї системи публічного управління передача Академії державного управління по частинах і приєднання її до класичних університетів призведе до того, що Академія не зможе виконувати свою головну місію у цій системі – науково-методичне забезпечення всієї системи навчання публічних службовців в Україні», - наголосив голова первинної профспілкової організації НАДУ, доктор наук з державного управління, професор, державний службовець 1-го рангу Олександр Пухкал.

Він нагадав, що, згідно із законом про вищу освіту та указом Президента, державні заклади зі статусом національного не можна передавати будь-якому органу, підприємству, організації чи установі. Але зараз народні депутати, зокрема, з Комітету освіти, науки та інновацій, внесли на розгляд парламенту законопроєкт, яким передбачаються відповідні зміни до Закону про вищу освіту, щоб розблокувати можливість передачі майна НАДУ у власність КНУ імені Тараса Шевченка.

«За умов ухвалення відповідних змін майно освітніх закладів може стати предметом законного рейдерства, бо може безоплатно передаватися іншому навчальному закладу освіти або науковій установі. А в комплексі з іншими запропонованими змінами таке майно може бути передано під виглядом державно-приватного партнерства. Такі пропозиції не мають нічого спільного з метою реформи системи освіти публічних службовців. Сподіваюся, що саме концепція реформування, а не майно Академії стане у центрі уваги суб’єктів ухвалення рішення», - прокоментувала народний депутат 8-го скликання, кандидат наук з державного управління Олена Бойко.

Учасники заходу також здивовані тим, що Президент нарікає на кадровий голод у системі державного управління, а тим часом ухвалює рішення про розформування навчального закладу, який готує ці кадри.

«Ми повинні доводити потребу свого існування – дивно, але факт. Не існує сучасних держав у світі без управління, яке забезпечують керівники органів публічної влади. Пам’ятаємо, як навесні Президент Зеленський сказав, що у нас кадровий голод. Правильно, бо кадри на відміну від бур'яну потрібно вирощувати, а це системна, довготривала робота, яка фактично втрачена в державі. У нас немає державної кадрової політики, серцевиною якої є підготовка кадрів», - сказав директор Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Микола Іжа.

У НАДУ вважають рішення про непотрібність Академії парадоксальним в умовах, коли попередніх років парламент ухвалив чимало нових законів про держслужбу, основою якої є підготовка кадрів.

«Народні депутати, бажаючи удосконалити систему державної служби, в 2011-2015 роках, ухвалюючи нові закони про держслужбу, інституювали принцип стабільності. Але парадокс полягає в тому, що в 2020 році голова держави говорить про те, що існує кадровий голод і він не може знайти людей, які б ефективно здійснювали управління в державі. І, напевно, в цих умовах сумніви щодо того, чи потрібна національна академія і щодо її значення виглядають доволі необґрунтованими», - наголосила завідувач кафедри державознавства і права НАДУ при Президентові України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист Наталія Плахотнюк.

Як відомо, 5 листопада 2020 року Президент Зеленський підписав указ, яким передав Національну академію державного управління при Президентові України до сфери управління Міністерства освіта і науки. Голова держави ухвалив таке рішення на підставі пропозицій Кабінету Міністрів та Державного управління справами, а також за результатами розгляду звернення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Національну академію державного управління при Президентові України було створено указом президента Леоніда Кучми 30 травня 1995 року.

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