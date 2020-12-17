17 грудня, 13:00 - пресконференція на тему: «Зазирнути у 2021 рік. Що чекає українців у політиці, економіці та «соціалці»?

Організатор: ВГО «СД Платформа».

Учасники: Катерина Задоєнко - співзасновниця ВГО «СД Платформа»; Сильвестр Носенко - політолог-міжнародник, експерт ВГО «СД Платформа»; Вікторія Захарко - експертка ВГО «СД Платформа»; Іван Нагорняк - експерт ВГО «СД Платформа»; Богдан Ференс - засновник ВГО «СД Платформа», к. політ. н., модератор.

Питання до обговорення:

- Що чекає на українську політику та політиків.

- Як зміниться вища освіта.

- Вплив локдауну на міжнародну політику.

- Як діяти громадському сектору.

Коротко. Під час пресконференції спікери спробують надати власний прогноз на майбутнє країни у 2021 році. Також вони обговорять результати Форуму «Зазирнути у 2021. Знати, як кризи долати», який організовував ВГО «СД Платформа».

ВГО «СД Платформа» - всеукраїнська громадська організація, що діє з 2012 року, представлена у більшості регіонів України.

Мета організації - створення нової якості політичного життя в Україні, боротьба з безробіттям та популізмом, відстоювання соціальної справедливості, права на гідну працю та сталий розвиток.

Додаткова інформація за тел.: +380965423256.

Представники ЗМІ можуть надіслати питання на e-mail: sdplatforma@gmail.com.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

Економіка України у 2021 році зросте й вийде на докризовий період - експерт

Економіка України у 2021 році зросте до 4-5% від ВВП і вийде приблизно на докризовий період.

Такий прогноз дав експерт ВГО «СД Платформа» Іван Нагорняк на пресконференції в Укрінформі щодо прогнозів на 2021 рік.

«Економіка України у 2021 році зросте до 4-5% від ВВП і вийде приблизно на докризовий період. Гривня буде доволі стабільною – 27-28 грн за долар. Водночас треба враховувати ситуацію на міжнародних ринках. Наприклад, приходить нова адміністрація в США, і не відомо, яка в неї буде фіскальна й монетарна політика», - сказав Нагорняк.

За його словами, наступного року слід чекати стимулювання української економіки через підтримку малого і середнього бізнесу, створення зон вільної торгівлі та оновлення торговельних параметрів Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

«Відбуватиметься стимулювання економіки через інструменти для малого та середнього бізнесу, і важливо, щоб було розширено програми міжнародних фінансових установ для цього сегменту – таких як ЄБРР і Європейський інвестиційний банк. Також зони вільної торгівлі й договори, які плануємо підписати в 2021 році, зокрема ведеться активний діалог з Туреччиною щодо зони вільної торгівлі. Починається активний період оновлення торговельних параметрів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, коли для українських експортерів відкривається доволі багато можливостей», - сказав експерт.

Як повідомлялось, ВГО «СД Платформа» - всеукраїнська громадська організація, що діє з 2012 року і представлена у більшості регіонів України. Мета організації - створення нової якості політичного життя в Україні, боротьба з безробіттям та популізмом, відстоювання соціальної справедливості, права на гідну працю та сталий розвиток.

Україна залишатиметься вигідним партнером США для стримування Росії - політолог

Україна після зміни влади в США залишатиметься вигідним партнером для стримування Росії.

Таку думку висловив політолог-міжнародник, експерт ВГО «СД Платформа» Сильвестр Носенко на пресконференції в Укрінформі щодо прогнозів на 2021 рік.

«Треба пам’ятати про важливість двопартійної підтримки, на якій ми постійно наголошуємо. У США відбулися не лише президентські вибори, а також оновилася законодавча влада - верхня палата Сенат і нижня Палата представників. Зміна двопартійної системи щодо підтримки України не відбудеться ні на гірше, ні на краще. Адже Росія залишається викликом, загрозою, суперником для США, а Україна водночас є вигідним партнером для стримування Росії, на якого не треба витрачати дуже багато коштів», - сказав експерт.

На думку Носенка, широка міжнародна підтримка України у 2021 році залежатиме насамперед від успіху внутрішніх реформ, а не від того, що Україна є форпостом західної цивілізації на Сході.

«Щодо міжнародної підтримки України на всіх рівнях, то тут основним мотивом виступатиме успіх антикорупційної реформи і, відповідно, у відносинах із США нам слід очікувати, що фокус буде більше на перебігу внутрішньополітичних процесів в Україні, а не на тому, що Україна є форпостом західної цивілізації у війні з Росією», - вважає Носенко.

Як повідомлялось, ВГО «СД Платформа» - всеукраїнська громадська організація, що діє з 2012 року і представлена у більшості регіонів України. Мета організації - створення нової якості політичного життя в Україні, боротьба з безробіттям та популізмом, відстоювання соціальної справедливості, права на гідну працю та сталий розвиток.

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