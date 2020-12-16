16 грудня, 16:00 - показ документальної стрічки Сесілії Канг "Моя остання невдача"

Коротко. Посольство Аргентинської Республіки в Україні представляє у рамках "Показів фільмів аргентинських режисерок" документальну стрічку Сесілії Канг "Моя остання невдача" (2016), яка розповідає про корейську громаду в Аргентині.

Фільм демонструватиметься з українськими субтитрами.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Посольство Аргентини презентувало в Укрінформі фільм Сесілії Канг "Моя остання невдача"

Посольство Аргентинської Республіки в Україні представило в Укрінформі документальну стрічку Сесілії Канг "Моя остання невдача" (2016), що розповідає про корейську громаду в Аргентині.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, демонстрація фільму відбулася в межах "Показів фільмів аргентинських режисерок".

“Цей фільм був представлений і відзначений на багатьох кінофестивалях, зокрема, у Берліні, на фестивалі незалежного кіно в Буенос-Айресі, на фестивалі жіночого кіно в Іспанії”, - сказала Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентинської Республіки в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі.

Пані Посол нагадала, що в межах проєкту в Укрінформі відбулися виставка та показ фільму “Камера Обскура” про єврейських емігрантів в Аргентині.

“Ми хочемо показати Аргентину як мультикультурну державу, показати її різноманітність і те, який вплив мала кожна громада, що населяє країну. А головне, роль і вплив жінки на її розвиток”, - зауважила пані Посол.

Мікусінскі додала, що наступного року цикл показів буде продовжено, також відбудуться заходи до визначних дат, серед яких - 100 років визнання Аргентинською Республікою незалежності Української Народної Республіки.

Як зазначалося, фільм "Моя остання невдача" розповідає про трьох жінок із корейської громади в Аргентині — країні, яка є і чужою для них, і своєю водночас, стрічка приводить нас до розуміння того, як культурна ідентичність впливає на прийняття найважливіших рішень.

Стрічка демонструється з українськими субтитрами. Перед показом по відео до глядачів звернулася режисерка.

“Я дуже щаслива отримати нагоду поділитися з публікою в Києві своїм фільмом. Я сподіваюся, що вам сподобається ця стрічка. Це документальний фільм про корейську спільноту в Буенос-Айресі. Ця стрічка - про жінок, про стосунки, про необхідність залишатися особистістю в сучасному культурному середовищі, це міркування про нашу власну ідентичність. У цей маленький фільм було вкладено велике серце”, - сказала Сесілія Канг.

Стрічку "Моя остання невдача" можна переглянути на YouTube-каналі Укрінформу впродовж 10 днів.

Відео:

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