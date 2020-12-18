18 грудня, 16:00 - круглий стіл на тему: «Трансформація ДК «Укроборонпром»: перший етап реформи ОПК України та очікувані формати вітчизняного ОПК»

Організатор: Український інститут безпекових досліджень (УІБД).

Учасники: Валентин Бадрак - член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД), директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР); Олег Уруський - віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України; Роман Бондар - перший заступник генерального директора ДК «Укроборонпром»; Юрій Гусєв - генеральний директор ДК « Укроборонпром»; Ігор Копитін - голова підкомітету ВР з питань оборонної промисловості та технічної модернізації, член Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю; Роман Костенко - секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Юрій Пащенко - директор Казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра»; Олексій Арестович - радник голови Офісу Президента.

До участі запрошені: представники РНБОУ, фахівці дотичних міністерств та відомств.

Коротко. Під час круглого столу експерти та запрошені фахівці ознайомлять суспільство із поглядами на особливості трансформації ДК «Укроборонпром», формування галузевих холдингів на прикладі існуючих кроків щодо оформлення холдингу «Радарні системи». Крім того, на тлі фіксування старту реформи ОПК в Україні, також пропонуємо до обговорення можливі шляхи подальшого розвитку ОПК України, в тому числі - можливості залучення інвестицій, взаємодії державного і приватного сегментів оборонної промисловості та ймовірні ризики у цій сфері.

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Підсумкові матеріали:

У Раді ще тривають дискусії щодо законопроєкту про реформування підприємств ОПК

Новопрозначений директор "Укрборонпрому" Юрій Гусєв та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розійшлися в прогнозах щодо перспектив розгляду законопроекту №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності.

Дискусія з цього питання відбулася під час круглого столу "Трансформація ДК "Укроборонпром": перший етап реформи ОПК України та очікувані формати вітчизняного ОПК" в Укрінформі. Круглий стіл був організований Українським інститутом безпекових досліджень (УІБД).

"Найближчим часом ми очікуємо розгляду законопроєкту 3822, який фактично стане базою для трансформації і реформування Укроборонпрому в прозорі холдинги, які будуть впроваджувати систему корпоративного управління. А також (очікуємо - ред.) підтримку експертного середовища, громадських об'єднань, які спеціалізуються на дослідженнях оборонно-промислового комплексу, підтримку людей, які є фахівцями в цьому питанні", - зазначив директор "Укрборонпрому" Юрій Гусєв.

Водночас, представник профільного Комітету парламенту окреслив інше бачення перспектив даного законопроєкту.

"Цей законопроєкт буде вноситись, ми його будемо вивчати. Це буде вже в наступному році. Казати якісь сроки ми не можемо", - зазначив, у свою чергу, секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

На його думку, реформа оборонно-промислового комплексу має бути першочерговим завданням.

"Я думаю, буде дуже багато уваги до цього законопроєкту", - спрогнозував парламентарій.

Водночас, за словами Костенка, на сьогодні на рівні заяв є спірні моменти, які можуть загальмувати розгляд законопроєкту у Верховній Раді.

"Тут є ще питання. Минулого разу, коли було засідання у нас в Комітеті, після того залишився заступник Немилостивий (заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немилостивий - ред.), він сказав, що потрібно прийняти ще закон Наливайченка. Наскільки я прочитав цей закон, він напряму передає можливість міністерству впливати на державні підприємства. Моє бачення, що так не може бути", - зазначив Костенко.

При цьому, як відзначив учасник дискусії - позаштатний радник Керівника Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович, прийняття закону є ключовою умовою реформування підприємств ОПК.

"Частина завдань може бути виконана і до прийняття закону, простим адмініструванням, але без прийняття закону нічого не буде. Глава Офісу (Президента, - ред.) і Президент чітко розуміють, що головним дороговказом є прийняття закону, і обіцяли політично сприяти прийняттю цих рішень, сприяти максимально прийняттю закону в найшвидші терміни. Але я так розумію, що треба буде збирати ще не один круглий стіл щодо змісту цього закону", - сказав він, закликавши учасників дискусії вирішувати суперечки шляхом комунікацій і діалогу.

Як повідомляв Укрінформ, Концепція реформування Укроборонпрому, яку на поточному тижні анонсував віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передбачає, що у 2021 році "Укроборонпром" припинить своє існування. Замість нього буде створено 6 холдингів, в які, за галузевою ознакою, будуть включені підприємства-учасники колишнього Концерну: бронетанкові, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси і спецхімія, авіаремонтні підприємства. Цими холдингами, залежно від напрямків, керуватимуть три холдингові компанії - "Оборонні системи України", "Аєрокосмічні системи України" та "Космічно-ракетний центр "Південний".

За прогнозами віце-прем'єра, підприємства "Укроборонпрому", які після реорганізації та ліквідації концерну, перебуватимуть під управлінням нової структури - "Оборонні системи України", будуть корпоратизовані у стислий час, упродовж 6-8 місяців.

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