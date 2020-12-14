14 грудня, 13:00 - пресконференція на тему: «Національний план вакцинації від COVID-19»

Організатор: Ольга Стефанишина.

Спікери: Ольга Стефанишина - народна депутатка, членкиня комітету з питань здоров’я нації ВРУ; Володимир Курпіта - старший викладач Школи охорони здоров’я НАУКМА, екскерівник Центру громадського здоров’я України.

Коротко. Під час пресконференції Ольга Стефанишина представить рекомендації партії «Голос» для уряду України щодо першочергових кроків для вакцинації населення від COVID-19.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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