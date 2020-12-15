15 грудня об 11:00 відбудеться пресконференція на тему: «Стартова зустріч: розробка Національної велосипедної стратегії» (Зала 1).

Організатор: Міністерство інфраструктури України.

Учасники: Наталія Форсюк - заступниця міністра інфраструктури України; Ірина Ставчук - заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; Йоханнес де Мол - Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні; Богдан Лепявко - голова U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»); Вікторія Яшкіна - національна координаторка Програми “EU4Climate Ukraine” Програма розвитку ООН в Україні; Софія Олійник - координаторка програми «Сприяння демократії» Фонду ім. Г. Бьолля, Бюро Київ — Україна; Ірина Бондаренко - транспортна планувальниця, авторка дослідження «Потреба у розвитку велотранспорту та перешкоди до її реалізації у містах і регіонах України»; Катерина Шульга - координаторка проєктів U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»).

Коротко. Під час пресконференції відбудеться презентація дослідження «Потреба у розвитку велотранспорту та перешкоди до її реалізації у містах і регіонах України», яке було проведено Фондом ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна та U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»). Також буде презентовано огляд загальної ситуації щодо розвитку велоінфраструктури в українських громадах, який провела U-Cycle спільно з Українською велосипедною мережею у межах підготовчого етапу розробки Національної велосипедної стратегії.

Довідково. Міністерство інфраструктури України спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»), Посольством Королівства Нідерландів в Україні, Програмою розвитку ООН в Україні та Фондом ім. Г. Бьолля, Бюро Київ — Україна, розпочинають процес розробки Національної велосипедної стратегії.

У 2018 році уряд України схвалив Національну транспортну стратегію до 2030 року, яка передбачає розробку Національної велосипедної стратегії та відповідне забезпечення її реалізації на національному, регіональному та місцевому рівнях.

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