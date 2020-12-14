14 грудня, 11:00 - пресконференція на тему: “Реформування соціальної сфери Києва у 2021 році. Розбудова мережі соціальних закладів для реабілітації осіб з інвалідністю”

Організатори: Департамент суспільних комунікацій КМДА; Департамент соціальної політики КМДА; Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю.

Учасники: Марина Хонда - заступниця голови КМДА з питань самоврядних повноважень; Руслан Світлий - директор Департаменту соціальної політики КМДА; Олена Терещенко - директор Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю.

Коротко. Учасники пресконференції розкажуть про нинішній стан соціальної сфери у Києві, чи вплинула на неї пандемія коронавірусу, а також презентують бачення розвитку системи надання соціальних послуг для тих, хто їх потребує. Будуть презентовані плани по створенню нових закладів реабілітації для дітей з інвалідністю, центрів трудової реабілітації для осіб з інвалідністю.

Контактна особа: Олександр Павличук, тел.: 0633585354.

Акредитація представників ЗМІ за тел.: 202-74-61, 202-74-26.

Акредитуватися журналісти також можуть, надіславши листа з інформацією про назву ЗМІ, прізвище та ім’я журналістів та їхні контактні дані на електронну адресу:uizdpi@gmail.com (у темі листа обов’язково зазначити назву події).

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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