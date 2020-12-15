15 грудня об 11:00 відбудеться міжнародний круглий стіл на тему: «Війна на Донбасі, Кримська платформа, справа МН-17, Вашингтон-перезавантаження. Виклики України в 2020 році: тенденції та прогнози на 2021 рік».

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент»; Центр суспільних досліджень «Український меридіан»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До участі запрошені: Михайло Самусь - заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань; Євген Гольцов - українсько-канадський журналіст; Альвідас Медалінскас - політолог Університету ім. Миколаса Ромерис (Вільнюс, Литва); Ігар Мельников - білоруський історик, автор сайту «Гісторыя побач»; Едуардс Лініньш - оглядач Латвійського радіо; Ростислав Гольцман - ізраїльський журналіст; Михайло Гончар - президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

Модератори: Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан»; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент».

Коротко. Учасники заходу підіб’ють підсумки року для України у світі враженому пандемією, що загострює вже наявні виклики та загрози. Як Україні вдавалося реагувати на виклики та протистояти загрозам національної безпеки, пов’язаними, у першу чергу, з продовженням агресії РФ. Якої стратегії слід дотримуватися у майбутньому. Зокрема, йтиметься про масовані інформаційні кампанії Кремля, які приховують російську відповідальність за знищення МН-17, впровадження української ініціативи з деокупації Криму, продовження війни та переговорного процесу на Донбасі та інші актуальні проблеми у контексті геополітичних зрушень та змін.

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03. Контактна особа: Дмитро Левусь.

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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