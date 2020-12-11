11 грудня, 15:00 - пресконференція на тему: “Індекс доброчесності в оборонному врядуванні: уроки для України”

Організатор: Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО).

Учасники: Роман Костенко - народний депутат, секретар Комітету ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки; Сергій Кривонос - заступник секретаря РНБО України; доктор Кароліна Маклахлан - менеджерка з питань європейського регіону Трансперенсі Інтернешнл Оборона та Безпека; Ендрю Бейн - президент Atlantic Group і член Правління НАКО; Анастасія Козловцева - керівниця відділу міжнародних зв’язків Трансперенсі Інтернешнл Україна; Наталія Соколенко - українська журналістка, модератор; представники Посольства Великої Британії в Україні та Посольства Литовської Республіки в Україні.

Коротко. Програма Трансперенсі Інтернешнл Оборона та Безпека (TI-DS) оприлюднила результати Індексу доброчесності в оборонному врядуванні 2020 (DGI) для 15 країн Центральної та Східної Європи, серед яких Україна. Україна отримала 41 бал зі 100 та оцінку D, яка означає високий ризик корупції в оборонному секторі.

Індекс доброчесності в оборонному врядуванні – це єдиний світовий індекс оцінки корупційних ризиків оборонних відомств. Учасники заходу обговорять результати Індексу і уроки для України.

Представники ЗМІ можуть надіслати питання спікерам на тел.: 097-431-66-33, e-mail: edieniezhna@transparency.org

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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