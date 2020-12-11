11 грудня, 13:00 - брифінг на тему: «Результати адміністрування податку на додану вартість»

Організатор: Державна податкова служба України.

Спікери: Євген Олейніков - заступник Голови Державної податкової служби України; Юлія Шадевська - начальник Головного управління ДПС в Одеській області.

Акредитація представників ЗМІ до 11:30 11 грудня 2020 року за тел.: 590-27-43, 247-81-55, 067-272-41-14.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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