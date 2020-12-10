10 грудня, 13:00 - пресконференція на тему: «Реформа авторського права у музичній сфері: ГО «Українська агенція з авторських та суміжних прав»

Організатор: Громадська організація «Українська агенція з авторських та суміжних прав» (ГО «УААСП»).

Учасники: Валерій Харчишин - поет, композитор, рок-музикант, актор, лідер гурту «Друга Ріка», генеральний директор ГО «УААСП»; Олександр Злотник - композитор, народний артист України, ректор Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра, президент Авторської ради ГО «УААСП»; Тарас Тополя - фронтмен гурту «Antytila», молодіжний посол в UNICEF Ukraine, автор, поет, композитор, віцепрезидент Авторської ради ГО «УААСП»; Андрій «Дизель» Яценко - автор, композитор, гурт «Green Grey», член Авторської ради ГО «УААСП»; Микола Бровченко - драматург, сценарист, член Авторської ради ГО «УААСП»; Віталій Кириченко - автор, поет, композитор, гурт «Нумер 482», член Наглядової ради ГО «УААСП»; Олег «Фагот» Михайлюта - гурт ТНМК, автор, композитор, член Наглядової ради ГО «УААСП»; члени Авторської та Наглядової рад, представники користувачів, креативної індустрії, чиновники.

Довідково. Громадська організація «Українська агенція з авторських та суміжних прав» – перша в історії України виключно авторська організація з управління авторськими правами, визнана на міжнародному рівні, що віднині керується виключно авторами і правовласниками. Задача УААСП – збір, розподіл і виплата авторської винагороди для митців України та світу, а також юридичний захист авторів.

Як повідомляють організатори, в Україні зареєстровано 19 організацій колективного управління, але тільки ГО «УААСП» є членом Міжнародної конфедерації товариств авторів та композиторів CISAC – головного світового органу з захисту авторських прав, що об’єднує провідні організації колективного управління планети.

Представники ГО «Українська агенція з авторських та суміжних прав» виступають за прозоре і неупереджене проведення конкурсу, отримання акредитації у сфері публічного виконання та сповіщення творів для ГО «УААСП» .

Акредитація представників ЗМІ: Iryna.fedorenko@uacrr.org.ua

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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