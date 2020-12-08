8 грудня, 11:00 - брифінг на тему: «Відновлення сфери туризму в Києві в умовах пандемії»

Організатор: Департамент суспільних комунікацій КМДА; Управління туризму та промоцій КМДА.

Спікер: Марина Радова - начальник Управління туризму та промоцій КМДА.

Питання до розгляду:

Відновлення сфери туризму в Києві в умовах пандемії: підсумки роботи Управління туризму та промоцій КМДА за 2020 рік та плани на наступний рік.

Створення мобільного додатку для туристів.

Створення туристичного маршруту для людей з вадами зору.

Промоція туристичного потенціалу Києва у країнах Скандинавії, Близького Сходу та країнах ближнього зарубіжжя.

Підвищення рівня безпеки туристів та якості сервісу обслуговування.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

Представники ЗМІ можуть надіслати запитання спікерам на e-mail: sandra_sever@ukr.net

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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