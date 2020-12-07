7 грудня, 12:30 - IV Форум Громадських рад Києва «Велика столиця-2021»

Спікери: Богдан Назаренко - громадський діяч, голова Громадської ради при КМДА; Олег Попенко - експерт з питань ЖКГ, енергоефективності, благоустрою; Сергій Скрипка - член комітету Громадської ради при КМДА з питань охорони здоров’я; Володимир Петровський - керівник ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів», член комітету з питань соціального захисту Громадської ради при КМДА; Олександр Лисенко - громадський діяч, підприємець, член комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва Громадської ради при КМДА.

До участі запрошені: голови громадських рад Києва від кожного району, представники профільних комітетів Громадської ради при КМДА, громадські діячі та експерти.

Теми для обговорення:

- Підбиття підсумків і оцінка результатів попередніх форумів. Формування нових завдань владі м. Києва на 2021 рік від Інститутів громадянського суспільства (Громадська рада при КМДА, Громадські ради при районних державних адміністраціях).

- Готовність столичної системи охорони здоров’я до викликів пандемії.

- Нові загрози для бізнесу, намагання вижити в умовах карантинних обмежень та посилення податкового тиску.

- Житлово-комунальне господарство Києва. Пошук шляхів виходу із кризи.

Коротко. Мета щорічного форуму Громадських рад столиці - сформулювати першочергові завдання для новообраної влади, підбити підсумки роботи форумів попередніх років, напрацювати дорожню карту роботи у новому році.

Також в рамках заходу відбудеться презентація досвіду успішних практик регіональних координаційних рад з питань сприяння розвитку громадянського суспільства за участю першого заступника директора Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Дмитра Рубана, члена Громадської ради при Тернопільській ОДА Володимира Вороніна, члена громадської ради при Херсонській ОДА Ірини Зорі, голови Громадської ради при Рівненській ОДА Павла Ковальця та голови Громадської ради при Міністерстві юстиції України Василя Гончаренка.

Представники ЗМІ можуть надсилати запитання до спікерів за електронною адресою: kmda.gr@gmail.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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