9 грудня, 11:00 - пресконференція на тему: «Як втілити потенціал надр і поповнити бюджет на 34 млрд доларів до 2028 року: дорожня карта розвитку добувної галузі України»

Організатор: «Національна асоціація добувної промисловості України».

Учасники: Оксана Оринчак - виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України; Михайло Кухар - старший економіст «Ukraine Economic Outlook»; Максим Білявський - провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова, модератор .

Контактна особа: Олена Вдовиченко - прессекретар НАДПУ, тел.: (093) 058 81 68.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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