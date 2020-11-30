30 листопада, 11:00 - пресконференція на тему: «Як обирати суддів КСУ: відповідь громадськості на проблеми конституційного правосуддя»

Організатори: Центр політико-правових реформ у партнерстві з Всеукраїнським об’єднанням «Автомайдан», Центром протидії корупції та фундацією DEJURE.

Спікери: Ігор Коліушко - голова правління Центру політико-правових реформ; Катерина Бутко - координаторка проєктів ВГО «Автомайдан»; Галина Чижик - експертка Центру протидії корупції; Степан Берко - адвокаційний менеджер Фундації DEJURE; Юлія Кириченко - член правління Центру політико-правових реформ, співголова ради Реанімаційного пакету реформ, модераторка.

Питання до обговорення:

Консолідована позиція громадськості про необхідні першочергові кроки для подолання проблем конституційного правосуддя.

Необхідні дії для уникнення неефективного відбору суддів КСУ у майбутньому.

Призначення доброчесних та професійних суддів КСУ.

Коротко. Учасники заходу представлять консолідовану позицію експертної громадськості щодо проблем конституційного правосуддя, які нещодавно актуалізувалися.

Довідково. Проєкт «Налагодження громадсько-парламентської взаємодії у конституційному процесі» реалізується Центром політико-правових реформ у межах Програми USAID РАДА, що виконується Фондом Східна Європа.

Для акредитації журналістів необхідно зареєструватися за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1MyN_YvdT4QRm71PvJtdgeeBfhSkUVhxHL_gB24aaIpw/edit?usp=sharing_eil&invite=CIfJ260N&ts=5fc0d029&urp=gmail_link&gxids=7628

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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