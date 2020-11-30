Про рейтинг України за індексом втручання та лобізму тютюнової індустрії

30 листопада, 10:00 - «Рейтинг України за індексом втручання та лобізму тютюнової індустрії. Обговорення рекомендацій щодо протидії тиску тютюнового бізнесу на державу»

Організатор: Центр громадянського представництва «Життя».

До участі запрошені: Владислав Збанацький - заступник генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України; Андрій Скіпальський - голова правління Центру громадянського представництва «Життя»; Сергій Миткалик - виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб»; Лілія Олефір - виконавча директорка Центру громадянського представництва «Життя».

Коротко. Учасники заходу проінформують про місце України в рейтингу 57 країн за індексом втручання та лобізму тютюнової індустрії.

Другий глобальний індекс втручання тютюнової індустрії – це дослідження, що охоплює 57 країн, у тому числі й Україну, та ілюструє рівень втручання тютюнових компаній на прийняття державних рішень та ефективні стратегії протидії тютюновому лобізму.

Довідково. Глобальний індекс втручання тютюнової індустрії був вперше запроваджений Альянсом Південно-Східної Азії з боротьби проти тютюну (South-East Asia Tobacco Control Alliance) як регіональний звіт за підтримки проєкту «Зупинимо тютюнові організації та вироби» Благодійного Фонду Блумберга, та є частиною глобальної публікації Всесвітнього центру ефективного управління контролем над тютюном (Global Centre for Good Governance in Tobacco Control) у Школі глобальних досліджень Університету Таммасат.

Додаткова інформація за тел.: 063 344 12 69, e-mail: dmytro.p@center-life.org (Дмитро Полонський, медіакоординатор ГО «Життя»).

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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