Презентація книги Дмитра Чобота «Загибель Гути Пеняцької 28 лютого 1944 року»

30 листопада, 13:00 - презентація книги відомого автора Дмитра Чобота «Загибель Гути Пеняцької 28 лютого 1944 року»

Організатор: ТОВ «Видавничий дім «Українська культура».

Учасники: Дмитро Чобіт - автор книги, народний депутат України (1991 — 2002); Володимир Сергійчук - доктор історичних наук, завідувач кафедри світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Ярослав Романюк - доктор юридичних наук, голова Верховного Суду України (2013 — 2017); Олександр Неживий - доктор філософії, заслужений журналіст України; Михайло Ратушний - голова Української всесвітньої координаційної ради; Євген Букет - краєзнавець, головний редактор газети "Культура і життя”; Андрій Щекун - видавець, головний редактор газети "Кримська світлиця"; Ростислав Сосса - доктор географічних наук, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Коротко. Як повідомляють організатори, книга є переробленим, доповненим і значно розширеним варіантом праці «Трагедія Гути Пеняцької», що друкувалася в газеті «Культура і життя». Причини, перебіг, наслідки, які газета «Культура і життя» майже у кожному номері друкувала впродовж квітня-грудня 2018 року. Написана на основі матеріалів українських архівів і музеїв, вже опублікованих документів, свідчень польських і українських очевидців, мемуарів радянських партизанів, книга висвітлює питання передумов і причин трагедії галицького села Гута Пеняцька на Львівщині та перебігу подій пов’язаних із його знищенням німецькими окупантами 28 лютого 1944 року.

Особливо докладно, майже погодинно, відтворено основні події, які відбувалися у Гуті Пеняцькій в останні два дні її існування. Виконуючи наказ окупаційного керівництва Генерал-губернаторства і дистрикту Галичина, воєнний злочин вчинила айнзатцгрупа «Рейнгольд» під керівництвом оберштурмбанфюрера СС Фрідріха-Вільгельма Бока, водночас і командира 4-ї поліцейської моторизованої дивізії СС, сформованої у Сілезії з тамтешніх німців, поляків і чехів.

Автор книги розвінчує польські міфи про знищення українського села на Львівщині українськими націоналістами, ОУН та воїнами УПА. У книзі публікуються факти історичного наукового дослідження про справжні причини загибелі селян, оприлюднюються вперше імена справжніх карателів.

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