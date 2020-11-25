25 листопада об 11:00 відбудеться презентація книги «“Голодні, босі і роздіті…” Українські діти в 1932–1933 роках» (Національний музей Голодомору-геноциду).

Спікери презентації: Володимир Сергійчук - автор книги, голова правління в місті Києві Міжнародного культурного центру «Сяйво»; Олександра Сергійчук - ілюстраторка книги, учениця 9 класу, переможниця міжнародних мистецьких конкурсів, внучка Володимира Сергійчука.

Коротко. Книга присвячена пам’яті українських дітей, які загинули голодною смертю у 1932–1933 роках. Вона стала результатом багаторічного вивчення архівних документів та свідчень очевидців Голодомору. Автор підрахував втрати українських дітей дошкільного і шкільного віку, які становлять 3,5 мільйони осіб.

Володимир Сергійчук використав архівні джерела, на які нечасто звертають увагу історики – наприклад, списки дітей, які ходили до школи в українських селах, а також документи про реформування шкільної системи, яке відбулося внаслідок некомплектності класів після Голодомору-геноциду.

Книга Володимира Сергійчука «“Голодні, босі і роздіті…” Українські діти в 1932–1933 роках» видана за підтримки Фундації Голодомору-геноциду (Чикаго, США) та Міжнародного культурного центру «Сяйво».

Додаткова інформація за e-mail: memoholodpress@gmail.com, тел.: +380674397507 (Ольга Сиротюк, комунікаційниця музею).