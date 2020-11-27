27 листопада, 14:00 - круглий стіл на тему: “Результати першого року впровадження Стратегії імунопрофілактики”

Організатори: Об’єднання "Коаліція за вакцинацію"; Представництво ВООЗ в Україні при підтримці МОЗ України.

Учасники: Михайло Радуцький - голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування; Віктор Ляшко - заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України; Олександр Мацьков - заступник генерального директора ЦГЗ МОЗ України; Федір Лапій - голова НТГЕІ; Вусала Аллахвердієва - Представництво ВООЗ в Україні; Ірина Волошина - PhD, лікар, член правління ГО «Академія сімейної медицини України»; Тимофій Бадіков - представник Об’єднання «Коаліція за вакцинацію»; Євген Гречуха - лікар, представник «Коаліції за вакцинацію»; Ірина Андріяш - представник «Коаліції за вакцинацію»; Андрій Куликов - модератор; представник Міністерства освіти і науки України.

До заходу долучаться через Zoom: Ярно Хабіхт - голова Представництва ВООЗ в Україні; Лада Булах - голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування; Людмила Паламар - представник Дитячого фонду (ЮНІСЕФ) в Україні; Андрій Віленський - т.в.о. голови НСЗУ; Олена Хоромська - начальник управління фармаконагляду, ДЕЦ; Сергій Горбачов - освітній омбудсмен; Юрій Гусєв - голова Херсонської ОДА; Андрій Славуцький - представник Дитячого фонду (ЮНІСЕФ) в Україні; Любов Солодухіна - керівник експертної групи з питань реформування системи усиновлення та захисту прав дітей директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики; Володимир Короленко - заступник голови Держлікслужби; Алла Лойченко - начальник відділу Держконтролю при ввезені на митну територію України департаменту контролю якості лікарських засобів; Михайло Усатий - лікар-епідеміолог епідеміологічного відділу санітарно-епідеміологічного управління Командування медичних сил ЗСУ; Любомира Мандзій - заступник міністра освіти і науки України; Станіслав Домбровський - т.в.о. завідуючого епідвідділом ДУ "Центр превентивної медицини, МВС; Умід Шарапов - представник USAID; Тетяна Растригіна - старший спеціаліст з управління проєктами Health Office USAID Україна; Сергій Завадський - голова Національного комітету Поліо Плюс (Ротарі в Україні); Олена Дорошенко - Health Economist представник Світового банку в Україні; Микола Поліщук - в.о. президента Товариства Червоного Хреста в Україні; Вікторія Василенко - радник проєкту GIZ GmbH «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України».

До участі запрошені: представники обласних держадміністрацій, регіональних центрів громадського здоров’я, організацій - членів «Коаліції за вакцинацію», лікарі.

Теми до обговорення:

Аналіз та результати першого року впровадження Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти проведенням імунопрофілактики до 2022 року.

Вплив пандемії COVID-19 на стан імунопрофілактики та формування рекомендацій сторонам, залученим до реалізації Стратегії та Плану дій.

Координація кроків сторін для успішного виконання поставлених цілей Стратегії.

Дані щодо охоплення профілактичними щепленнями.

Презентація результатів впровадження Стратегії в регіон.

Презентація результатів бліц-опитування фахівців первинної ланки щодо впровадження Стратегії.

Презентація діяльності та планів “Коаліції за вакцинацію”.

Презентація інформаційних матеріалів за підсумками круглого столу, які будуть поширені серед медичних закладів.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

Відео:

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