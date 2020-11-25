25 листопада, 11:00 - круглий стіл на тему: «Фільм «Мати апостолів» - уклін матерям, діти яких загинули, захищаючи цілісність України»

Організатори: Департамент суспільних комунікацій КМДА; Комунальна бюджетна установа «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції».

Учасники: Роман Лелюк – директор Департаменту суспільних комунікацій; Анна Швиденко - перший заступник директора Комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»; Дмитро Гоцуцов - заступник директора Комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»; Дмитро Овечкін - продюсер фільму, модератор заходу; Ратха Макеєнкова – сценарист; Світлана Яцинич - директор картини; Олег Дурмасенко - голова ГО «Славетні епохи України»; Леокадія Герасименко - президентка Спілки жінок України; Вікторія Тимошенко – креативний продюсер фільму.

Коротко. Учасники круглого столу презентують військову драму «Мати апостолів». Мета фільму - привернути увагу суспільства до матерів, діти яких загинули під час війни, показати трагедію війни через історію однієї людини - матері. Через фільм, в основу сюжету якого покладено реальні події, що відбувалися на сході України у 2014 році, донести біль матерів та їх адаптацію у реальному житті.

У фільмі йдеться про біль війни. І кожна війна — це смерть синів і біль матерів. Любов матері — всеосяжна. Коли син потрапляє в небезпеку, мати без вагань кидається йому на допомогу. Заради порятунку дитини вона здатна на все, навіть пройти крізь пекло війни.

Так, коли героїня стрічки Софія дізнається, що літак її сина збито, вона вирушає у ризиковану мандрівку. Ніхто не може сказати достеменно, чи вижив її син. Матері доведеться вступити у відчайдушну боротьбу з сильними ворогами заради свого сина. На цьому шляху вона зі звичайної жінки, перетворюється на матір, що втішає та рятує навіть пропащі душі.

Немає виправдання жодній війні. Кінокартина орієнтована на весь світ, адже в усьому світі, в усіх країнах колись була війна, матері втрачали своїх дітей, як зараз це відбувається в Україні. Військова драма «Мати апостолів» – це великий уклін всім матерям, які втратили своїх синів і доньок на війні.

Партнери фільму: Ексклюзивний партнер - Благодійний Фонд Девіда Лінча у Східній Європі, Спілка жінок України (СЖУ), Фонд «Повернись живим», Міжнародний соціальний проєкт - «Книга Добра», Компанія «VIP Victory», Ukrainian Film Distribution.

Фільм створювався за підтримки: Міністерства культури України, Міністерства оборони України, Генерального Штабу Збройних Сил України, Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади (95 ОДШБр ЗСУ), Авіаційної частини Василькова та Борисполя, Громадської організації «Товариство сприяння збройним силам України та військово-морського флоту «Цивільний корпус «Азов», Полку патрульної поліції особового призначення ППС ПОП «Миротворець» ГУ МП в Київській області.

Контактна особа: Вікторія Тимошенко, e-mail: vikatim9@gmail.com . Запитання до спікерів надсилайте за тел.: 050 384 4865 , 097 723 7357.

Більше інформації можна дізнатись:

Сайт: www.mother-apostles-film.in.ua/home/

Фейсбук: www.facebook.com/apostlesmother

Інстаграм: @mother_apostles_film

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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