25 листопада, 15:00 - пресконференція на тему: «Як захистити дітей в умовах мілітаризованого Росією Криму»

Організатор: ГО «Кримська правозахисна група» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Учасники: Ірина Сєдова - дослідниця Кримської правозахисної групи; Юлія Крилова-Грек - психолінгвістка, кандидатка психологічних наук; Валентина Потапова - голова Центру громадянської просвіти «Альменда»; Ольга Скрипник - голова правління Кримської правозахисної групи.

Коротко. Під час пресконференції науковці та правозахисники наведуть не тільки факти порушень прав дитини у Криму внаслідок мілітаризації півострову, але й презентують рекомендації для України для захисту кримської молоді.

Як повідомляють організатори, кримські діти протягом останніх шести років живуть в окупації. Влада Російської Федерації системно порушує права дітей, що стосується всіх сфер їхнього життя. Це створення штучних загроз здоров’ю під час мілітарі-заходів, примусове громадянство, нав'язування російської ідентичності, позбавлення доступу до незалежних джерел інформації, обмеження в отриманні освіти рідною мовою та постійні перепони у доступі до освітніх закладів на підконтрольній Україні території. Докази цих порушень були зібрані правозахисниками та у листопаді 2020 року передані до Комітету ООН з прав дитини.

Детальна інформація за тел.: 066-900-68-22

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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