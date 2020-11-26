Презентація рейтингів фінансового здоров’я держпідприємств та місцевих органів влади

26 листопада, 10:00 - онлайн-презентація рейтингів фінансового здоров’я державних підприємств та місцевих органів влади в Україні

Організатори: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД, Україна); Інститут економічних і соціальних реформ (INEKO, Словаччина).

Учасники: Єгор Киян - експерт з економічних питань «Міжнародного центру перспективних досліджень»; Петер Голяш - директор «Інституту соціальних та економічних реформ» (INEKO, Словаччина); Юлія Проценко - молодший експерт з економічних питань «Міжнародного центру перспективних досліджень»; Матей Тунега - аналітик «Інституту соціальних та економічних реформ» (INEKO, Словаччина); Петер Клатік - аналітик «Інституту соціальних та економічних реформ» (INEKO, Словаччина); Павло Вишебаба - комунікаційний директор «Міжнародного центру перспективних досліджень», модератор.

До участі запрошені: представники державних органів, місцевої влади, громадських організацій, експерти.

Програма заходу:

Презентація проєкту «Посилення демократичної стійкості ключових державних установ в Україні».

Презентація рейтингу фінансового здоров’я державних підприємств України за 2019 рік.

Презентація рейтингу фінансового здоров’я бюджетів міст та областей України за 2019 рік.

Презентація словацького порталу про фінансове здоров'я органів місцевого самоврядування.

Позиція органів державної влади, представників державних підприємств, експертів та громадськості, їх очікування від проєкту.

Коротко. Захід проводиться в рамках ініціативи «Зміцнення демократичної стійкості ключових державних інституцій в Україні», яка здійснюється Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) у партнерстві з Інститутом економічних та соціальних реформ в Словаччині (INEKO). Ініціатива фінансово підтримується за програмою Посольства США в Україні (U.S. Embassy in Ukraine).

Проєкт спрямований на підвищення ефективності органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства та державного управління у сфері створення та нагляду за регіональною політикою, менеджменту державних підприємств, моніторингу бюджетів та відкритості місцевої влади.

Зокрема, експерти презентують оновлений рейтинг фінансового здоров’я 50-ти найбільших державних підприємств та рейтинги фінансового здоров’я найбільших міст та областей України.

Також під час онлайн-заходу відбудеться презентація словацького досвіду щодо фінансового здоров'я органів місцевого самоврядування.

Мови заходу - українська, англійська (синхронний переклад забезпечується).

Реєстрація учасників за електронною поштою: j.protsenko@icps.com.ua

Прохання зазначити ім’я, організацію, яку ви представляєте, та контактні дані.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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