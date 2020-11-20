20 листопада, 14:00 - круглий стіл на тему: «Серія фахових обговорень «Захист прав у вищій освіті». Частина 1: «Права студентів. Захист від булінгу»

Організатор: Сергій Горбачов - освітній омбудсмен.

Учасники: Сергій Горбачов - освітній омбудсмен; Сергій Бабак - народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; Наталія Піпа - секретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; Роман Грищук - голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; Катерина Левченко - Урядовий уповноважений з питань гендерної політики; Олег Шаров - генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України; Віолета Москалу - засновниця Global Ukraine, викладачка Лотаринзького Університету (Франція); Марія Музиченко - студентка Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Олександр Рожко - проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Іветта Делікатна - експерт з публічних комунікацій; Людмила Янкіна - керівниця проєктів Центру прав людини ZMINA; Валентина Потапова - керівниця освітнього напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини; Олександра Романцова - виконавча директорка «Центру Громадянських свобод»; представники закладів вищої освіти, правозахисних організацій, медіа.

Теми до обговорення:

Як саме і чому студенти стають об’єктами булінгу?

Як керівництво закладів вищої освіти реагує на випадки булінгу?

Які дії суспільства та зміни в законодавстві потрібні, щоб більш ефективно захищати студентів від булінгу? Ухвалення резолюції.

Коротко. Дискримінація, порушення прав, приниження гідності - це те, з чим, на жаль, доводиться стикатися і студентам, і викладачам у закладах вищої освіти.

Проблема загострюється не лише відсутністю адекватної реакції керівництва деяких закладів вищої освіти на випадки порушення прав, але й тим, що захист від булінгу у вищій освіті, де учасниками освітнього процесу є, переважно, дорослі люди, залишається поза межами правового поля.

Тому освітній омбудсмен Сергій Горбачов ініціює серію фахових обговорень щодо захисту прав у вищій освіті. І розпочинаємо ми ці обговорення із захисту прав студентів у випадках булінгу.

Спільно будемо обговорювати те, як на порушення прав учасників освітнього процесу реагує керівництво закладів вищої освіти. І найголовніше - які зміни потрібні до чинного законодавства для більш ефективного захисту прав усіх, хто вчиться або викладає у закладах вищої освіти.

Посилання для учасників та представників ЗМІ для долучення через Zoom буде надіслано на поштову адресу, вказану під час реєстрації у формі, яка доступна за цим посиланням: https://www.google.com/url?sa=D&q=https://bit.ly/35DsuZG&ust=1605699480000000&usg=AOvVaw24KLsFTSBWx28cGeAAcDI9&hl=uk&source=gmail

Додаткова інформація за e-mail: info@eo.gov.ua . Обов’язково вкажіть у темі листа - «Круглий стіл. Права студентів».

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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