18 листопада, 13:00 - онлайн-конференція на тему: «Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі головними розпорядниками коштів держбюджету»

Учасники: Олена Остапчук - експертка Проєкту ҐОБ, модераторка; Ігор Корховий - заступник міністра розвитку громад і територій України; Юлія Солянік - заступниця голови Державної аудиторської служби України; Марина Горобейко - генеральна директорка Директорату стратегічного планування та координації Міністерства охорони здоров’я України; Катерина Лубинець - радниця Департаменту фінансування державних та загальнодержавних видатків Міністерства освіти і науки України; Оксана Вовченко - начальниця фінансового управління Рахункової палати України.

До участі запрошені: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань ґендерної політики; Наталія Алюшина - голова Національного агентства України з питань державної служби.

Коротко. Захід проходить з нагоди завершення Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні» для обговорення досягнутих результатів, викликів та подальшого розвитку ґендерно орієнтованого бюджетування в Україні.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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