18 листопада, 10:00 - онлайн-конференція на тему: «Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі в Україні: результати реалізації Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні»

Учасники: Мая Босніч - старша радниця Проєкту ҐОБ, модераторка; Денис Улютін - перший заступник міністра фінансів України; Сесиліа Круна - радниця, керівниця відділу з підтримки реформ Посольства Швеції в Україні; Ольга Ревук - заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції; Катерина Павліченко - заступниця міністра внутрішніх справ України; Володимир Нагорний - в. о. директора Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; Оксана Кисельова - керівниця Проєкту ҐОБ; Катаріна Шмітц - директорка Проєкту ҐОБ; представник/ця Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України.

До участі запрошена: Ольга Стефанішина - віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Коротко. Захід проходить з нагоди завершення Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні» для обговорення досягнутих результатів, викликів та подальшого розвитку ґендерно орієнтованого бюджетування в Україні.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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