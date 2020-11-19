19 листопада, 10:00 - онлайн-конференція на тему: «Ґендерно орієнтоване бюджетування в контексті реформи децентралізації»

Учасники: Марина Шаповал - старша національна експертка Проєкту ҐОБ, модераторка; Сергій Марценюк - заступник начальника управління формування міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів – начальник відділу регулювання міжбюджетних відносин Міністерства фінансів України; Сергій Шаршов - генеральний директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України; Вадим Турський - заступник директора Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації; Анжела Дякова - директорка Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації; Віктор Квят - начальник управління фінансів соціально-культурної сфери та місцевих органів влади Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації; Ярослав Тищенко - начальник управління фінансів охорони здоров’я та соціального захисту Департаменту фінансів Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації; Оксана Цюпа - заступниця керівниці Проєкту ҐОБ.

Коротко. Захід проходить з нагоди завершення Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні» для обговорення досягнутих результатів, викликів та подальшого розвитку ґендерно орієнтованого бюджетування в Україні.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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