Про нові партнерства УКФ для розвитку програми «Культура плюс»

20 листопада, 14:00 - пресконференція з нагоди підписання меморандумів про співпрацю між Українським культурним фондом, Міністерством у справах ветеранів України, ГС «Освіторія» і ГО «Центр вуличних культур»

Організатор: Український культурний фонд.

Учасники: Юлії Федів - виконавча директорка Українського культурного фонду; Олександр Терещенко - заступник міністра у справах ветеранів України; Анна Сидорук - виконавча директорка ГС «Освіторія»; Георгій Матюхін - голова ГО «Центр вуличних культур».

Коротко. Нові партнерства будуть створені з метою розвитку конкурсної програми УКФ «Культура плюс», що націлена на посилення інтеграції культури у щоденні громадські, освітні та бізнесові практики, на розширення розуміння ролі культури в житті суспільства, на розвиток міжгалузевої співпраці. Співпраця з Міністерством у справах ветеранів України, ГС «Освіторія» і ГО «Центр вуличних культур» дасть можливість реалізувати наступні напрями програми:

- культура і ветерани;

- культура і освіта;

- вуличні культури.

Під час заходу йтиметься про зміни у програмі і зміст співпраці Фонду з новими партнерами.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Також на на сторінці УКФ у Facebook.

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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