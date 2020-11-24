Відкриття історично-документальної фотовиставки «Біль нащадків». До 100-річчя трагедії одного кохання

24 листопада, 14:00 - пресконференція з нагоди відкриття історично-документальної фотовиставки «Біль нащадків», присвяченої 100-річчю трагедії одного кохання — однієї німецько-української сім’ї

Організатори: Центр німецької культури «Видерштраль»; ГО «Лейпцизький дім».

Учасники: Людмила Коваленко-Шнайдер - член Президії Ради німців України, керівник Центру німецької культури «Відерштраль»; Лариса Комарова - керівник громадського об'єднання «Лейпцігський дім»; Петер Хоманн - внук Магди Хоманн (Вінзен-Люге, Німеччина); Сергій Сай-Боднар - правнук Магди Хоманн, керівник пресцентру «Укрінформу».

До участі запрошені: представники Посольства ФРН в Україні, Держкомінформу України, НСЖУ, науковці-історики, керівники ЗМІ, видавці.

Коротко. Представники Центру німецької культури «Видерштрал» спільно з Громадською організацією «Лейпцизький дім» презентують історично-документальну фотовиставку «Біль нащадків», присвячену 100-річчю трагедії одного кохання — однієї німецько-української сім’ї, долю якої визначили дві світові війни і яка до цих пір не має справедливого завершення.

Проєкт проводиться з ініціативи Ради німців України за фінансової підтримки Федерального міністерства внутрішніх справ, будівництва і комплексного територіального розвитку Німеччини через Благодійний Фонд «Товариство Розвитку».

Ця невигадана історія мовою чорно-білої та кольорової фотографії розповість про неймовірні страждання німкені Магди Хоманн, яка внаслідок двох Світових воєн стала чужою на Батьківщині й не стала своєю в Україні. Вдома її зріклася численна родина, а на чужині вона сповна пізнала підступність і руйнівну силу розкуркулення, колективізації, Голодомору, сталінських репресій і таке інше.

Історія сама по собі - унікальна і дуже повчальна. Молоде покоління повинно знати, як впливають світові війни на долю безвинних людей різних країн. Трагічна доля Магди Хоманн не може залишити байдужими всіх, хто причетний до життя етнічних німців в Україні.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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