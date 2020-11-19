19 листопада, 11:00 - пресконференція на тему «Перспективи України: інфекційна епідемія, що дихає в потилицю коронавірусу – ТУБЕРКУЛЬОЗ»

Організатори: БО «Фундація «Громадський рух «Українці проти туберкульозу»; Експертна спільнота пацієнтів України; Всеукраїнська асоціація людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ»; Всеукраїнська Коаліція організацій «Зупинимо туберкульоз разом»

Учасники: Віталій Руденко - голова Правління БО «Українці проти туберкульозу»; Юлія Сенько - кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України», лікар – фтизіатр; Ігор Горбасенко - голова Правління ГО «Експертна спільнота пацієнтів України»; Сергій Борткевич - співголова Коаліції організацій «Зупинимо туберкульоз разом»; Олена Федоровська - заступник голови Правління Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ».

Питання до обговорення:

- Драматична заява ВООЗ: необхідні термінові дії та фінансування у боротьбі з туберкульозом, інакше головні цілі по подоланню туберкульозу не будуть досягнуті;

- Тривожні висновки Рахункової палати: протидія туберкульозу в Україні неефективна…;

- Пацієнтські протитуберкульозні організації: нова сторінка страждань пацієнтів, хворих на туберкульоз, в умовах медичної реформи та пандемії COVID-19, що далі?;

- Дитяча захворюваність і смертність від туберкульозу – найвірніший міжнародний індикатор, що в змозі перекреслити загальну статистику на ТБ.

- Державна політика протидії туберкульозу потребує реформ. Розроблена неурядовими експертами Концепція міжвідомчої та міжсекторальної підтримки переходу на модель лікування туберкульозу, орієнтовану на потреби людини направлена Президенту України, Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України. Громадські організації вимагають її впровадження на національному рівні.

- Створення Дитячого фонду боротьби з туберкульозом.

Контактна особа: Віталій Руденко тел: (044) 242-23-29, e-mail: stoptb@ukr.net; http://www.stoptb.org.ua/

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

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