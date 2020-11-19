19 листопада, 12:30 - пресконференція на тему: «Про стан та ситуацію у незалежних та вільних профспілках України»

Організатор: Анатолій Акімочкін.

Учасники: Анатолій Акімочкін - перший заступник голови Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) 1995 – 2016 роки, модератор; Віталій Оніжук – голова Львівської обласної профспілки шахтарів; Сергій Кисельов – громадський діяч; Сергій Стегура – громадський діяч, член профспілки.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк