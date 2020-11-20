Про старт національного конкурсу «Молодіжна столиця України»

20 листопада, 11:00 - пресконференція з нагоди старту національного конкурсу «Молодіжна столиця України»

Організатор: Міністерство молоді та спорту України.

Учасники: Марина Попатенко - заступниця міністра молоді та спорту України; Ростислав Томенчук - голова правління ГО «Український інститут міжнародної політики»; Юліан Кріцак - голова Національної молодіжної ради України.

Довідково. 1 листопада 2017 року в Україні стартував національний конкурс «Молодіжна столиця України». Ініціатори конкурсу - Міністерство молоді та спорту України, Громадська організація «Український інститут міжнародної політики» та Громадська спілка «Національна молодіжна рада України».

«Молодіжна столиця України» – щорічний всеукраїнський конкурс з відзначення найкращого міста для проживання та розвитку молоді. Мета конкурсу - узагальнення і поширення кращих європейських та світових практик у сфері молодіжної політики, обмін досвідом молодих людей із різних частин України, проведення тематичних заходів упродовж цілого року задля активного залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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