Про старт національного конкурсу «Молодіжна столиця України»
Організатор: Міністерство молоді та спорту України.
Учасники: Марина Попатенко - заступниця міністра молоді та спорту України; Ростислав Томенчук - голова правління ГО «Український інститут міжнародної політики»; Юліан Кріцак - голова Національної молодіжної ради України.
Довідково. 1 листопада 2017 року в Україні стартував національний конкурс «Молодіжна столиця України». Ініціатори конкурсу - Міністерство молоді та спорту України, Громадська організація «Український інститут міжнародної політики» та Громадська спілка «Національна молодіжна рада України».
«Молодіжна столиця України» – щорічний всеукраїнський конкурс з відзначення найкращого міста для проживання та розвитку молоді. Мета конкурсу - узагальнення і поширення кращих європейських та світових практик у сфері молодіжної політики, обмін досвідом молодих людей із різних частин України, проведення тематичних заходів упродовж цілого року задля активного залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях.
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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
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