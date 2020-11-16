16 листопада, 11:00 - пресконференція на тему: «Результати спостереження ОПОРИ та порушення під час другого туру місцевих виборів 15 листопада»

Організатор: Громадянська мережа ОПОРА.

Спікери: Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі ОПОРА; Олександр Клюжев - старший аналітик Громадянської мережі ОПОРА.

Коротко. Як минув день голосування та ніч підрахунку голосів? З якими проблемами за останню добу зіштовхнулися суб’єкти виборчого процесу, які беруть участь у повторному голосуванні за кандидатів на посаду міського голови в 7 містах? Про це розкажуть представники Громадянської мережі ОПОРА під час пресконференції.

Також вони розкажуть про зафіксовані порушення виборчого законодавства у день голосування та під час підрахунку голосів 15 листопада. Експерти також дадуть оцінку виборчому процесу та презентують результати проведеного спостереження на основі соціологічно обґрунтованої вибірки по 7 містам, де відбуватиметься так званий «другий тур».

Як зазначають організатори, 15 листопада повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови в громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч (так званий «другий тур») відбудеться в містах:

- Кам'янець-Подільський Хмельницької області (самовисуванець Володимир Мельниченко та Михайло Посітко від партії ВО «Свобода»);

- Краматорськ Донецької області (два самовисуванці Олександр Гончаренко та Андрій Панков, який є чинним міським головою);

- Луцьк Волинської області (Ігор Поліщук від партії «За майбутнє» та Богдан Шиба самовисуванець);

- Одеса Одеської області (чинний міський голова Геннадій Труханов від партії «Довіряй ділам» та народний депутат Микола Скорик від «Опозиційної платформи – За життя»);

- Суми Сумської області (чинний міський голова Олександр Лисенко від партії ВО «Батьківщина» та Вадим Акрєпов від «Європейської Солідарності»);

- Херсон Херсонської області (народний депутат Ігор Колихаєв від «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» та Володимир Сальдо від партії «Блок Володимира Сальдо»).

Також на 15 листопада призначене повторне голосування з виборів міського голови в місті Українка Київської області з кількістю виборців до 75 тисяч, адже за підсумками голосування 25 жовтня два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців. Так, за місце міського голови змагатимуться Оксана Кирилюк від партії «Слуга народу» та Олександр Туренко від «Європейської Солідарності».

Довідково. Спостереження ОПОРИ спрямоване на незаангажовану оцінку процесу підготовки та проведення виборів, сприяння чесним та вільним виборам, попередження порушень. Громадянська мережа ОПОРА проводить масштабну кампанію спостереження за черговими місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня. До спостереження залучено 188 спостерігачів по всій країні, а в день голосування до них долучаться короткотермінові спостерігачі. Крім того, ОПОРА також моніторить використання бюджетних ресурсів у цілях непрямої агітації, а громадські омбудсмени досліджують вільний доступ до виборчих дільниць та захищають виборчі права громадян.

За коментарями звертайтеся за тел.: 044 591 44 44, e-mail: info@opora.org.ua .

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