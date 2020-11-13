Виборча кампанія напередодні другого туру місцевих виборів

13 листопада об 11:00 відбудеться пресконференція щодо спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборчою кампанією місцевих виборів напередодні повторного голосування за кандидатів на посаду міського голови (Зала 1).

Організатор: Громадянська мережа ОПОРА.

Спікери: Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі ОПОРА; Олександр Клюжев - старший аналітик Громадянської мережі ОПОРА.

Коротко. Під час заходу експерти ОПОРИ дадуть оцінку процесу встановлення підсумків та результатів голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня: зазначать ключові проблеми, фальсифікації, прецеденти, судові процеси. Також вони розкажуть про передвиборчу активність кандидатів-учасників других турів на виборах міських голів із врахуванням активності партій на їхню підтримку, основні порушення на повторному голосуванні та перешкоджання кандидатам, а також про діяльність ТВК і ДВК напередодні других турів і виготовлення виборчих бюлетенів для повторного голосування.

Крім того, представники ОПОРИ дадуть оцінку діяльності Центральної виборчої комісії та розкажуть про динаміку відкриття кримінальних проваджень і складання протоколів про адміністративну відповідальність. Також експерти розкажуть про витрати кандидатів і політичних партій у соціальних мережах та звітування суб’єктів виборчого процесу щодо власних виборчих фондів. А ще проінформують про протиепідеміологічні заходи для проведення повторного голосування в умовах пандемії COVID-19.

Як повідомляють організатори, 15 листопада повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови в громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч (так званий «другий тур») відбудеться в містах:

- Кам'янець-Подільський Хмельницької області (самовисуванець Володимир Мельниченко та Михайло Посітко від партії ВО «Свобода»);

- Краматорськ Донецької області (два самовисуванці Олександр Гончаренко та Андрій Панков, який є чинним міським головою);

- Луцьк Волинської області (Ігор Поліщук від партії «За майбутнє» та Богдан Шиба самовисуванець);

- Одеса Одеської області (чинний міський голова Геннадій Труханов від партії «Довіряй ділам» та народний депутат Микола Скорик від «Опозиційної платформи – За життя»);

- Суми Сумської області (чинний міський голова Олександр Лисенко від партії ВО «Батьківщина» та Вадим Акрєпов від «Європейської Солідарності»);

- Херсон Херсонської області (народний депутат Ігор Колихаєв від «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» та Володимир Сальдо від партії «Блок Володимира Сальдо»).

Також на 15 листопада призначене повторне голосування з виборів міського голови в місті Українка Київської області з кількістю виборців до 75 тисяч, адже за підсумками голосування 25 жовтня два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців. Так, за місце міського голови змагатимуться Оксана Кирилюк від партії «Слуга народу» та Олександр Туренко від «Європейської Солідарності».

Довідково. Спостереження ОПОРИ спрямоване на незаангажовану оцінку процесу підготовки та проведення виборів, сприяння чесним та вільним виборам, попередження порушень. Громадянська мережа ОПОРА проводить масштабну кампанію спостереження за черговими місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня. До спостереження залучено 188 спостерігачів по всій країні, а в день голосування до них долучаться короткотермінові спостерігачі. Крім того, ОПОРА також моніторить використання бюджетних ресурсів у цілях непрямої агітації, а громадські омбудсмени досліджують вільний доступ до виборчих дільниць та захищають виборчі права громадян.

За коментарями звертайтеся за тел.: 044 591 44 44, e-mail: info@opora.org.ua

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