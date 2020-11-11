11 листопада, 14:30 - пресконференція на тему: «Правда та спекуляції навколо харчування у Збройних силах України».

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: Ігор Халімон – заступник міністра оборони України.

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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