12 листопада, 11:00 - круглий стіл на тему: «Діабет: картина, що написана цифрами. Проєкт «Атлас: Діабет в Україні»

Організатор: Громадська організація «Українське громадське об'єднання сприяння хворим на цукровий діабет «Українська діабетична федерація».

Учасники: Богдан Бенюк - народний артист України; Валентина Очеретенко - керівник Українського громадського об'єднання сприяння хворим на цукровий діабет «Українська діабетична федерація»; Наталья Кожан - к. мед. н., заслужений лікар України, виконавчий директор Українського громадського об'єднання сприяння хворим на цукровий діабет «Українська діабетична федерація»; Віктор Корогод - головний редактор проєкту «Атлас: діабет в Україні»; Вікторія Прудиус - студентка четвертого курсу Вінницького медичного університету, ініціаторка проєкту «ДіаІнтеграція»; Олександр Пхакадзе - к.мед.н., лікар-ендокринолог, засновник MyDiabetesSolutions; Світлана Осташко - представник Асоціації міст України; представник Міністерства охорони здоров’я України.

Коротко. Учасники круглого столу презентують проєкт «Атлас: Діабет в Україні», який має забезпечити можливість впровадження діабетичної допомоги, орієнтованої на статистичні дані.

Як зазначають організатори, лише статистика гарантує оптимальне використання наявних ресурсів, а також позитивний вплив на покращення демографічних та економічних показників.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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