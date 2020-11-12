12 листопада, 12:00 - реєстрація рекорду «Унікальна нагородна система з найбільшою кількістю відзнак - «Знаки народної пошани»

Організатор: ВТО «Орден».

Спікер: Олександр Сопов - автор десяти знаків державних нагород, директор ВТО «Орден».

Коротко. Як повідомляє організатор, ВТО «Орден» налічує 202 відзнаки з відкритими реєстрами нагороджених, більше 300 тисяч відзнак по всьому світу, Алею слави Героїв, два патенти та 86 свідоцтв про реєстрацію авторського права, представництво ВТО «Орден» в США.

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