Місцеві вибори в регіонах: підсумки, висновки та уроки на майбутнє

10 листопада, 14:00 - круглий стіл громадської ініціативи Виборча Рада UA разом з представниками Регіональних Виборчих Рад з Дніпра, Запоріжжя, Одеси та Харкова

Організатор: Громадська ініціатива Виборча Рада UA.

Учасники: Євген Бистрицький - доктор філософських наук, голова Виборчої Ради UA; Катерина Дворніченко - регіональна координаторка «Чесно. Фільтруй суд!»; Ігор Зубко -регіональний координатор Виборчої Ради Запоріжжя; Марина Ніколаєва - журналістка – ГО Смарт Медіа; Юлія Кривенко - координаторка Виборчої Ради Одеси; Данило Метельський - менеджер проєкту «Свідомий вибір до органів місцевого самоврядування 2020 року», модератор.

Питання до обговорення:

Результати місцевих виборів 2020: тенденції та несподіванки.

Відкритість партій до публічних обговорень та рівень підготовки до них.

Труднощі виборчого процесу: організація та нова система.

Довідково. Проєкт здійснюється Школою політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». Зміст круглого столу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Акредитація представників ЗМІ триватиме до 20:00 9 листопада за посиланням: https://forms.gle/d1VTRgQy3ZhKXE9NA

З додатковими питаннями просимо звертатися до:

Данила Метельського, менеджера проєкту, тел.: +380677220961, e-mail: dan23477780@gmail.com

Станіслава Шулімова, менеджера Школи політичної аналітики НаУКМА, тел.: +380980536013, e-mail: shulimovstas@gmail.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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