До Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом: профілактика, діагностика та лікування захворювання

13 листопада, 12:00 - пресконференція, присвячена Всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом

Організатор: Міжнародна діабетична асоціація України.

Спікери: Людмила Петренко – президент Міжнародної діабетичної асоціації України; Наталія Власенко – голова Київського фонду «Діабетик»; Валентина Гінзбург – директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації; Євгенія Ідоятова - виконуючий обов'язки генерального директора медичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України; Юлія Бельчина - к.мед.н., лікар-ендокринолог, старший науковий співробітник Інституту ендокринології і обміну речовин ім. В. М. Комісаренка НАМН України; Світлана Кузішина - старша медична сестра Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин.

Коротко. Учасники пресконференції проінформують про профілактику, діагностику та лікування пацієнтів з цукровим діабетом.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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