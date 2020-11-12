До Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом: майстер-клас та лекція. Як жити з діабетом?

12 листопада, 14:30 - пресконференція, присвячена Всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом

Організатор: Міжнародна діабетична асоціація України.

Спікери: Людмила Петренко – президент Міжнародної діабетичної асоціації України; Костянтин Зуєв – к. мед. н., доцент, Київський міський ендокринологічний центр; Лариса Ніфонтова – лікар-ендокринолог.

Програма заходу:

Індивідуальний підбір доз короткого інсуліну під їжу (майстер-клас).

Індивідуальний підбір доз довгого інсуліну.

Лекція для підлітків, батьків, хворих на цукрових діабет: «Вчимося жити з діабетом без ускладнень». COVID-19 – як убезпечитись.

Коротко. Як повідомляють організатори, цьогоріч традиційні заходи до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом з огляду на COVID-19 відбудуться у форматі онлайн. Це будуть лекції та майстер-класи для пацієнтів, лікарів і медичних сестер.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Відео:

Адреса «Укрінформу»: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна»)

Контактний телефон Прес-центру: (044) 299-03-32