До Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом: майстер-клас та лекція. Як жити з діабетом?
Організатор: Міжнародна діабетична асоціація України.
Спікери: Людмила Петренко – президент Міжнародної діабетичної асоціації України; Костянтин Зуєв – к. мед. н., доцент, Київський міський ендокринологічний центр; Лариса Ніфонтова – лікар-ендокринолог.
Програма заходу:
Індивідуальний підбір доз короткого інсуліну під їжу (майстер-клас).
Індивідуальний підбір доз довгого інсуліну.
Лекція для підлітків, батьків, хворих на цукрових діабет: «Вчимося жити з діабетом без ускладнень». COVID-19 – як убезпечитись.
Коротко. Як повідомляють організатори, цьогоріч традиційні заходи до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом з огляду на COVID-19 відбудуться у форматі онлайн. Це будуть лекції та майстер-класи для пацієнтів, лікарів і медичних сестер.
Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com
У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
Відео:
Адреса «Укрінформу»: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна»)
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