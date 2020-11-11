До Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом: майстер-клас та лекція для лікарів
Організатор: Міжнародна діабетична асоціація України.
Спікери: Людмила Петренко – президент Міжнародної діабетичної асоціації України; Максим Приступюк – к. мед. н., асистент кафедри хірургії НМУ ім. О. О. Богомольця, експерт робочої групи IDF та WHF з профілактики серцево-судинних захворювань серед людей хворих на цукровий діабет; Яна Саєнко – к. мед. н., старший науковий працівник Інституту ендокринології і обміну речовин ім. В. М. Комісаренка НАМН України.
Програма заходу:
Судинні проблеми діабету (лекція для лікарів та медичних сестер).
Догляд за ногами (майстер-клас).
Інсулінотерапія. Діабет другого типу.
Коротко. Як повідомляють організатори, цьогоріч традиційні заходи до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом з огляду на COVID-19 відбудуться у форматі онлайн. Це будуть лекції та майстер-класи для пацієнтів, лікарів і медичних сестер.
Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com
У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
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