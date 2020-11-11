До Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом: майстер-клас та лекція для лікарів

11 листопада, 12:00 - пресконференція, присвячена Всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом

Організатор: Міжнародна діабетична асоціація України.

Спікери: Людмила Петренко – президент Міжнародної діабетичної асоціації України; Максим Приступюк – к. мед. н., асистент кафедри хірургії НМУ ім. О. О. Богомольця, експерт робочої групи IDF та WHF з профілактики серцево-судинних захворювань серед людей хворих на цукровий діабет; Яна Саєнко – к. мед. н., старший науковий працівник Інституту ендокринології і обміну речовин ім. В. М. Комісаренка НАМН України.

Програма заходу:

Судинні проблеми діабету (лекція для лікарів та медичних сестер).

Догляд за ногами (майстер-клас).

Інсулінотерапія. Діабет другого типу.

Коротко. Як повідомляють організатори, цьогоріч традиційні заходи до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом з огляду на COVID-19 відбудуться у форматі онлайн. Це будуть лекції та майстер-класи для пацієнтів, лікарів і медичних сестер.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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