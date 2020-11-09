Старт Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху

9 листопада, 11:00 - пресконференція з нагоди старту Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, який триватиме до 15 листопада 2020 року

Організатор: Міжнародний благодійний фонд «Допомоги постраждалим внаслідок ДТП».

Учасники: Юрій Чорний - директор «Київської міжрегіональної філії» ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України; Антон Щелкунов - генеральний директор Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України; Микита Лагунін - заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті; Володимир Шевченко - генеральний директор МТСБ України.

Коротко. У рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху відбудеться низка заходів за участю представників державних органів влади, наукових інституцій, громадських організацій та бізнес-структур. Зважаючи на епідемічну ситуацію в країні, більшість з них - дистанційно, у форматі онлайн-трансляцій.

Учасники заходу проінформують про заходи, які проходитимуть, а також про ситуацію з безпекою дорожнього руху в країні.

План заходів Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху за посиланням: https://dopomogadtp.com/ua/zahalnyj-plan-tyzhnia-bezpeky-dorozhnoho-rukhu-v-ukraini-09-15-lystopada-2020-roku/

Довідково. Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху в Україні відбувається двічі на рік у рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 років, проголошеного Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 64/255 від 10.05.2010, та з метою підвищення безпеки дорожнього руху в Україні.

Співорганізатори Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху: Міжнародний благодійний фонд «Допомоги постраждалим внаслідок ДТП» спільно з ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (Київська міжрегіональна філія) та Моторним (транспортним) страховим бюро України.

Партнери Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху: Міністерство інфраструктури України, Міністерство освіти і науки України, Державна служба України з безпеки на транспорті, Національна поліція України, Донецький юридичний інститут МВС України.

Детальна інформація про Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху за тел.: 067-466-43-33 (Тетяна Лісовик), 067-984-32-91 (Валентина Місяць).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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