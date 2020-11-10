10 листопада, 13:00 - пресконференція з нагоди підписання меморандуму між Мінветеранів та ГС «Українська Професійна Кіберспортивна Асоціація» (UPEA)

Організатор: Міністерство у справах ветеранів України.

Учасники: Ігор Безкаравайний - заступник міністра у справах ветеранів України; Олександр Кохановський - голова правління UPEA; Олег Рибалка - член правління UPEA; Євгеній Гринюк - капітан команди ветеранів з кіберспорту.

Коротко. Результатом підписання меморандуму стане співпраця щодо:

– проведення освітніх соціальних програм у сфері кіберспорту серед ветеранської спільноти;

– організації та проведення різноманітних кіберзмагань серед ветеранів;

Довідково. Кіберспорт – змагання з відеоігор – це вид спортивної активності, в якій гравці розвивають і тренують як розумові, так і фізичні навички.

7 вересня 2020 року комісією з визнання виду спорту в Україні кіберспорт визнано офіційним видом спорту. Він потребує високої координації між руками та очима, при цьому задіяні різні ділянки мозку, покращується дрібна моторика рук. Пульс кіберспортсменів може сягати 160-180 ударів за хвилину, як у тих, хто займається фізичними навантаженнями. Кіберспорт може стати складовою системи реабілітації ветеранів війни.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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