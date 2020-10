30 жовтня, 11:00 - пресконференція на тему: «Рішення для молодіжної зайнятості: вплив громадянського суспільства в Україні, Грузії та Молдові»

Організатори: ГО "Молодіжна альтернатива" та Фундація "Відкрите суспільство".

Учасники: Вікторія Роса - програмний директор Асоціації зовнішньої політики Молдови; Гогіта Гведашвілі - директор програм ЄС Центру стратегії та розвитку Грузії; Денис Черніков - експерт з європейської інтеграції, співавтор дослідження; Людмила Кудіна - голова ГО «Молодіжна альтернатива».

Питання до обговорення:

Чому кожен п’ятий випускник вишу прагне виїхати з України?

Чому молодь є найбільш вразливою категорією на ринку праці?

Довідково. Проєкт отримав підтримку через систему ре-грантингу Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства. Метою проєкту є підвищення ролі організацій громадянського суспільства у формуванні та реалізації молодіжної політики зайнятості, одночасно докладаючи зусиль для забезпечення, щоб така політика базувалась на найкращих практиках сприяння зайнятості молоді, що застосовуються в Україні, Молдові та Грузії.

З цією метою між трьома згаданими країнами було розпочато взаємний діалог щодо взаємного вивчення політик та інституцій. Метою цього діалогу стало накопичення політичних ідей, які можуть бути використані національними урядами для складання або внесення змін до конкретних планів дій / дорожніх карт, спрямованих на сприяння зайнятості молоді.

Текст дослідження на російській мові: https://osf.org.ua/data/blog_dwnl/Youth_Employment_Solutions_Russian_20-10-2020_(red).pdf

Текст дослідження на англійській мові: https://osf.org.ua/data/blog_dwnl/Youth_Employment_Solutions_English_19-10-2020_(red).pdf

Youth Employment Solutions: The Impact by Civil Society in Ukraine, Moldova, Georgia

Press-conference “Youth Employment Solutions: The Impact by Civil Society in Ukraine, Moldova, Georgia” will be held on October 30, 2020 at 11 a.m. (Hall # 1)

Organizers: NGO “Youth Alternative”, NGO “Open Society Foundation”

Speakers:

Mrs Victoria Rosa, Programme Director, Foreign Policy Association of Moldova

Mr Gogita Gvedashvili, EU Programmes Director, Georgian Center for Strategy and Development

Denys Chernikov, expert on the European integration issues, co-author of the research

Lyudmyla Kudina, Head of NGO “Youth Alternative” (Ukraine)

Issues for discussion:

Why does every 5th university graduate want to leave Ukraine?

Why is youth the most vulnerable group in the labour market?

Policy Paper in Russian: https://osf.org.ua/data/blog_dwnl/Youth_Employment_Solutions_Russian_20-10-2020_(red).pdf

Policy Paper in English: https://osf.org.ua/data/blog_dwnl/Youth_Employment_Solutions_English_19-10-2020_(red).pdf

Research “Youth Employment Solutions: The Impact by Civil Society in Ukraine, Moldova, Georgia” was supported by the Eastern Partnership Civil Society Forum

The project benefits from the support through the EaP CSF Re-granting Scheme. The aim of the project is to [insert objectives here]”. The overall aim of the Project is to raise the role of CSOs in formulation and implementation of the youth employment policy, simultaneously taking efforts to ensure that such policy is based on best practices in promotion of youth employment implemented in Ukraine, Moldova and Georgia.

For this purpose, a mutual peer learning dialogue on policies and institutions will be launched between three mentioned countries. The purpose of this dialogue will be to accumulate policy ideas, which can be used by the national governments to draft or amend specific action plans / road maps aimed at promotion of the youth employment. This makes the Project relevant to WG4 thematic priorities.

