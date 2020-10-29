29 жовтня, 10:00 - експертна дискусія на тему: “Чи потрібен Україні великий Державний герб?”

Організатор: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Учасники: Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті, модератор; Галина Григоренко - голова Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти; Василь Павлов - військовий історик, голова ГО “Центр мілітарної історії”; Павло Гай-Нижник - доктор історичних наук, заступник директора НДІУ МОН України; Олексій Руденко - заслужений художник України, доцент кафедри ВПІ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»; Олександр Зінченко - історик, публіцист, редактор програм “UA: Суспільне мовлення” та співзасновник проєкту “Історична правда”.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк