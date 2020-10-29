29 жовтня, 12:30 - круглий стіл на тему: «Ризики та захист: законодавче регулювання та практика

Організатор: Благодійний фонд «Право на захист».

Учасники: Леся Василенко - народний депутат України, голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря Комітету Верховної ради України з питань екологічної політики та природокористування; Анастасія Бондаренко - правовий аналітик БФ «Право на захист», модератор; Владислав Калюжний - завідувач сектору звернень споживачів, Міністерство енергетики України; Ганна Черкасова - головний еколог ВЦА м. Торецьк; Олександр Ащаулов - заступник генерального директора з охорони праці ДП «Торецьквугілля»; Тарас Поліщук - начальник управління техногенної безпеки, Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям; Олександр Лещенко - заступник директора Департаменту - начальник управління захисту населення і територій, Департамент організації заходів цивільного захисту; Богдан Данилюк - заступник начальника відділу оперативно-чергової служби та готовності пунктів управління, Департамент реагування на надзвичайні ситуації; Максим Іванов - заступник начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС України в Луганській області; Сергій Андрійчук - головний спеціаліст з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, Попаснянська РДА; Олексій Бабченко - керівник військо-цивільної адміністрації м. Золоте та c. Катеринівка Попаснянського району Луганської області; представник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Питання до обговорення:

Як можливо підвищити готовність до ризиків, використовуючи правові інструменти?

Що потрібно громадам, щоб підвищити свою готовність до ризиків?

Коротко. Учасники заходу обговорять питання управління екологічними та техногенними ризиками на Донбасі, а також основні тенденції та виклики в системі цивільного захисту, в тому числі в контексті реформи децентралізації.

Також вони презентують «Білу Книгу» - документ, що містить пропозиції правового, технічного та прикладного характерів щодо посилення системи цивільного захисту України. Документ підготував ЗР Консорціум.

Захід проводиться в рамках проєкту «Зниження ризику стихійних лих у Східній Україні», що фінансується Європейським Союзом і реалізується #3Р Консорціумом.

Додаткова інформація за тел.: (067) 7568772, email: k.budiyanska@r2p.org.ua (Катерина Будіянська).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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